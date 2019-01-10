ЦСКА отправился на первый зимний сбор без Игоря Акинфеева

Автор: Андрей Синельщиков 0

Игроки и тренерский штаб ЦСКА отправились на первый зимний сбор, в рамках которого команда будет готовиться ко второй части сезона. Сбор московская команда проведет в Испании, в Аликанте.

Из Москвы в Испанию вылетели не все игроки, которые примут участие в сборе. Единственным легионером стал Такума Нисимура. Кроме того, отмечается, что капитан красно-синих Игорь Акинфеев присоединится к одноклубникам на несколько дней позже.

Клуб также объявил, что уругвайский форвард Абель Эрнандес продолжит выступления за красно-синих.

ЦСКА после 17-ти туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков. Армейцы отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Первый официальный матч в 2019 году команда Виктора Гончаренко проведет 3 марта против тульского «Арсенала».

Фото: твиттер ПФК ЦСКА
Источник: МАТЧ ТВ

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