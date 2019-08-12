Юрист Евгения Алдонина Александр Бурчук: «Надеюсь на справедливость суда»

Александр Бурчук, юрист бывшего полузащитника сборной России Евгения Алдонина, рассказал о деле, в рамках которого его клиент требует от МВД компенсацию за моральный ущерб в размере 47,3 млн. Иск к МВД был подан в связи с ошибками следствия, допущенными пять лет назад при расследовании хищения средств в банке «Замоскворецкий».

«Законом предусмотрена компенсация за вред, причиненный сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и в результате бездействия этих сотрудников.

В результате нашей работы было обнаружено имущество у обвиняемых на сумму больше 1,5 млрд рублей. Председателя правления банка нашли, вину других соучастников дела доказали, а их имущество должно было быть арестовано.

У нас общий ущерб 356 миллионов рублей, а имущество, которое я обнаружил, – 1,7 миллиарда рублей. Следствие арестовало только две квартиры из шести, здание банка до сих пор не под арестом.

Следствие «проволокитило» все эти пять лет, все сроки нарушило, а имущество растрачено. Обвиняемые уже находятся в Грузии, их нам, естественно, не выдают.

Мы потеряли возможность на возмещение ущерба, поэтому теперь просим суд взыскать деньги с МВД. Суд уже признал волокиту незаконной.

Все дела мы объединили в одно, мы подадим коллективный иск о взыскании этой суммы с МВД от Никифорова, Хохлова, Каряки, Кириченко и Сычева.

Примечательно, что часть вторая этой статьи предусматривает следующий момент: после того как деньги будут взысканы с МВД, а я в этом уверен, МВД имеет право на иск непосредственно к виновникам – следователям и их руководителям.

Интересно, как они будут ее выплачивать. Судя по сообщениям в СМИ, у начальника отдела средства есть – вышло несколько статей, что там имеется имущество на 12 миллионов евро. Думаю, наш ущерб это покроет.

С точки зрения закона у нас есть все шансы на взыскание. Но если будет использован административный ресурс – условно, руководство ГУВД договорится с руководством суда, то от нас уже ничего зависеть не будет.

Я надеюсь на справедливое решение, но мы живем не в Великобритании или США, правосудие бывает разным», — сказал Бурчук.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат