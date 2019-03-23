Дешам: «Сборная Франции могла забить больше в матче с Молдавией»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги первого матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Молдавии. В Кишиневе действующий чемпион мира победил со счетом 4:1.

«Мы могли забить больше в этом матче. Однако это не отменяет того, что игры отборочного турнира сложны. Игроки отлично действовали на протяжении всей встречи. Я рад, что все форварды забили, это хорошо. Мы не позволяли сопернику убегать в атаку после того, как теряли мяч. В предстоящих матчах мы должны придерживаться такого же курса, многое зависит от нас», — сказал тренер французской сборной.

В следующем матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Франции сыграет с Исландией. Встреча состоится 25 марта в Париже, на «Стад де Франс».

Фото: Global Look Press
Источник: сайт федерации футбола Франции

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