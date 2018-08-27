Луис Адриано дисквалифицирован на три игры в еврокубках

Автор: Андрей Синельщиков 0

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес наказание форварду «Спартака» Луису Адриано. Бразильский форвард был удален в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК.

31-летний бразилец дисквалифицирован на три игры под эгидой УЕФА. «Спартак» осенью сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Луис Адриано 33-й минуте получил прямую красную карточку за то, что локтем ткнул в живот игрока греческой команды Хосе Анхеля Креспо. Встречу обслуживала французская бригада арбитров во главе с Рудди Буке.

31-летний бразилец выступает за «Спартак» с 2017 года.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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