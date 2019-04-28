Премьер-лига. 26-й тур. «Локомотив» победил «Енисей» в Москве

«Локомотив» в Черкизове обыграл красноярский «Енисей». Команды забили голы во втором тайме.

Премьер-лига. 25-й тур

ЛОКОМОТИВ — ЕНИСЕЙ — 2:1 (0:0).

Москва. 28 апреля.

Стадион: «РЖД-Арена». 10 062 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Тарасов (Фернандеш, 46), Игнатьев (Идову, 71), Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов (Жемалетдинов, 46), Фарфан.

«Енисей»: Нестеренко, Грицаенко, Сарр, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Торбинский, Зотов, Хубулов (Костюков, 80), Савичев (Комков, 63), Соболев (Кутьин, 56).

Голы: 1:0 — Кичин (63 — в свои ворота), 1:1 — Костюков (84), 2:1 — Фарфан (88).

Предупреждения: Хубулов (31), Грицаенко (41), Кичин (54), Баринов (75), Зотов (81).

22 (6) удары (в створ) 9 (3)

15 фолы 16

8 угловые 1

0 офсайды 1

55 % владения мячом 45

В первом тайме «Локомотив» не реализовал ряд голевых моментов. Фарфан через полминуты после стартового свистка пробил в угол ворот, Нестеренко отбил удар. Баринов пробил во вратаря, а в середине тайма Алексей Миранчук пробил в перекладину ворот гостей. Красноярцы ответили дальним ударом и розыгрышем углового. Во втором тайме команда Юрия Семина стала активнее атаковать. В середине тайма счет был открыт. Капитан «Енисея» Кичин среза мяч в собственные ворота. В концовке гости сравняли счет, Костюков с метра расттрелял ворота Гилерме. Через пару минут «Локомотив» снова вышел вперед, Фарфан забил гол. «Енисей» терпит шестое поражение подряд на выезде. В личных встречах с «Локомотивом» красноярцы терпят третье поражение.

Фото: твиттер клуба «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»