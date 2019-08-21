Пауло Дибала намерен остаться в «Ювентусе»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Форвард Пауло Дибала намерен остаться в «Ювентусе». Аргентинский футболист выступает за туринский клуб с 2015 года.

«ПСЖ» в последние дни не контактировал с агентом игрока. Последние телефонные переговоры с директором французского клуба Леонардо состоялись около двух недель назад. Сам Дибала хочет продолжить карьеру в составе «бьянконери».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложит «Ювентусу» 80 миллионов евро за трансфер Дибалы.

25-летний аргентинец за четыре года в «Ювентусе» сыграл 128 игр и забил 57 голов. Ранее Дибала выступал за «Палермо» и аргентинский клуб «Институто».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры

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