Педро Роша ушел в «Крузейро» на правах аренды

«Спартак» и «Крузейро» договорились о переходе 24-летнего нападающего Педро Роши в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2019 года.

Роша стал игроком «Спартака» летом 2017 года. В российский клуб бразилец перешел из «Гремио», сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 63 минуты, и не отметился результативными действиями. Контракт с российским клубом действителен до лета 2021 года.

Всего Роша сыграл 19 игр за московский клуб, и забил один гол.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: сайт болельщиков «Фратрия»