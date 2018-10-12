Сослан Гатагов поддержал Александра Кокорина: «Не судите по одному поступку, не зная, какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы»

Бывший защитник «Спартака» Сослан Гатагов поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Он просит простить футболиста.

«После того, когда человек падает, он всегда встает. Если не получается самостоятельно это сделать, то есть семья и друзья для того, чтобы протянуть руку поддержки и быть рядом всегда!

Саша всегда был рядом со мной, когда мне было плохо, поддерживал, когда я падал, и помогал подниматься. И всегда дарил и дарит позитив, носил и носит в своих намерениях лишь свет и доброту по жизни!

Мы все можем ошибиться, оступиться, поддаться эмоциям и т. д., и потом жалеть об этом и каяться.

Людям надо уметь прощать других людей, ведь господь бог прощает нам наши грехи, и мы должны уметь прощать и понимать, что завтра может любой быть там, за этим стеклом. Но никогда не судите по одному поступку, не зная, какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы, достойный сын, прекрасный муж и отец, лучший друг и брат!

Я уверен, что ребята понесли большой урок и впредь такого не будет с их стороны. Говорю, потому что уверен в этом и потому что вырос с ними и знаю их как себя самого», – написал Гатагов в инстаграме.

Форвард «Зенита» Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Сослана Гатагова