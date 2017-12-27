«Валенсия», «Севилья» и «Атлетико» претендуют на Алейша Видаля

«Валенсия», «Севилья» и «Атлетико» претендуют на защитника «Барселоны» Алейша Видаля. Наиболее вероятным считается возвращение футболиста в андалусский клуб.

Видаль выступал за «Севилью» до того, как он перешел в «Барселону» в 2015 году. Сам футболист дал своим агентам разрешение вести переговоры с андалусским клубом. Сумма возможного перехода Видаля из «Барселоны» в «Севилью» оценивается в 10 миллионов евро.

В последние дни в ситуацию вмешался «Атлетико». Мадридский клуб также намерен сделать предложение о переходе Видаля. Отмечается, что «дело Гризманна» не помешает «Атлетико» вести переговоры по поводу трансфера латераля.

Также на Видаля претендует «Валенсия». Сам защитник склоняется к тому, чтобы играть за «Севилью».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es