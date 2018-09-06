«Интер» рассматривает Яна Облака в качестве замены Самиру Хандановичу

Руководство миланского «Интера» начало поиск кандидатов, которые в будущем смогут заменить Самира Хандановича в качестве основного голкипера команды. По информации СМИ, «Интер» проявляет интерес к вратарю мадридского «Ателтико» Яну Облаку.

Напомним, ранее 25-летний словенец отказался продлевать контракт с «матрасниками».

Действующее соглашение Облака с «Атлетико» рассчитано до лета 2021 года. Его сумма отступных составляет € 100 млн.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Ханданович, которому в июле исполнилось 34 года, принял участие в трех матчах и пропустил три гола. Такую же статистику имеет Облак в этом розыгрыше испанской Примеры.

Ян выступает за «Атлетико» с 2014 года, Самир защищает ворота «Интера» с 2012 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport