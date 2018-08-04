В Испании утверждают, что зарплата Йерри Мины в «МЮ» составит € 8,5 млн в год

Защитник «Барселоны» Йерри Мина в ближайшее время должен стать игроком «Манчестер Юнайтед». 23-летний футболист согласовал с английским клубом соглашение, которое будет рассчитано на пять лет.

По информации СМИ, по контракту с «Манчестер Юнайтед» зарплата Мины составит € 8,5 млн в год. «МЮ» и «Барселона» по-прежнему продолжают переговоры по колумбийскому футболисту.

Манкунианцы готовы выложить за защитника € 39 млн, а каталонцы не хотят продавать его дешевле € 45 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему защитнику проявляют также «Зенит», «Эвертон» и «Лион».

Йерри перешел в «Барселону» в январе 2018 года. В минувшем сезоне испанской Примеры он записал на свой счет одну результативную передачу в пяти матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo