Маурицио Сарри поделился своими впечатлениями от победы над «Славией»

Главный тренер «Челси» прокомментировал победу своей команды над «Славией» (1:0) в 1/4 финала Лиги Европы. Ответный матч пройдет 18 апреля на «Стэмфорд Бридж».

«Я очень доволен результатом и игрой тоже. Сейчас мы умеем преодолевать трудности, в прошлом нам не удавалось это в сложные моменты матча. Ранее мы сразу же пропускали гол, если оказывались в трудном положении. Теперь мы способны сталкиваться с неприятностями, бороться и ничего не пропускать, испытывая трудности на поле.Мы очень хорошо понимали, что играть здесь тяжело. Соперник весьма агрессивен и хорош физически. Поэтому было ясно, что нам придется столкнуться с проблемами во время игры. Мы сумели противостоять им, а затем наша команда смогла заиграть лучше во втором тайме.Теперь нам следует понимать, что второй матч будет сложным. Этот соперник и на выезде очень опасен, это показывают их игры с «Генком». Нам нужно быть осторожными. Я хотел, чтобы Азар начал матч на скамейке, поскольку предполагал, что игра может получиться очень тяжелой и мне, возможно, понадобится задействовать его. Но если бы мы вели со счетом 1:0 к перерыву, я бы не стал выпускать Азара.»,- отметил итальянский специалист.

В чемпионате Англии «Челси» расположились на третьем месте с 66 очками по результатам 33 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»