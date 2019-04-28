Премьер-лига. 26-й тур. «Краснодар» дома обыграл ЦСКА

В матче 26-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал ЦСКА. Победу в этой встрече одержали подопечные Мурада Мусаева.

Премьер-лига. 26-й тур

КРАСНОДАР — ЦСКА — 2:0 (1:0)

Краснодар. 28 апреля.

Стадион «Краснодар». 33517 зрителей.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин (Сулейманов, 57), Классон, Вандерсон (Рамирес, 70), Игнатьев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев (Щенников, 46; Бийол, 75), Родриго Бекао, Васин, Набабкин (Эрнандес, 59), Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Голы: 1:0 – Уткин (7), 2:0 – Стоцкий (55).

Предупреждения: Обляков (25), Игнатьев (34), Каборе (41), Перейра (44), Влашич (45).

Удаление: Влашич (88).

11 (4) удары (в створ) 18 (7)

21 фолы 13

3 угловые 12

1 офсайды 4

38 % владения мячом 62

Последний раз ЦСКА проигрывал «Краснодару» на выезде в 2015 году. Однако матч начался с гола «быков». Акинфеев ошибся при выносе мяча от ворот, отдав точно на игрока «Краснодара», затем последовал прострел, после которого футбольный снаряд подобрал Уткин и переправил его в ворота ЦСКА. После этого «армейцы» перехватили инициативу игры, но опасных моментов создать им не удалось. Во втором тайме шанс имел Сигурдссон — после удара исландца мяч пролетел чуть выше. На 55-й минуте Стоцкий удвоил преимущество «Краснодара»: после прострела Вандерсона россиянин вколотил мяч в девятку. Футболисты ЦСКА пытались отыграться, но «быков» постоянно спасал голкипер команды Сафонов. На 88-й минуте «красно-синие» остались в меньшинстве — Влашич получил вторую желтую карточку. Таким образом, «Краснодар» набирает 46 очков и обходит ЦСКА (44) в таблице РПЛ. До идущего вторым «Локомотива» — 3 балла.

Фото: твиттер «Краснодара»

Источник: Еженедельник «Футбол»