«Сочи» арендовал Николая Обольского

Московское «Динамо» и «Сочи» договорились об аренде нападающего Николая Обольского. Как сообщает сайт бело-голубых, 21-летний форвард будет выступать за южан до конца сезона-2018/19.

Обольский – воспитанник «Динамо». Он дебютировал в главной команде 19 июля 2015 года в матче против «Зенита», выйдя на замену на 88-й минуте вместо Матье Вальбуэна.

Всего за основу на его счету 19 игр. У Обольского также есть опыт выступления в ПФЛ за «Динамо-2» (22 игры, 10 голов) и Юношеской лиге УЕФА (4 игры, 3 гола).

В молодежном первенстве на счету нападающего 22 гола в 43 играх. За молодежную сборную России он провел один матч, в котором ему удалось отличиться.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-экспресс»