«Вест Хэм» может приобрести Марио Балотелли в зимнее трансферное окно

«Вест Хэм» включился в борьбу за нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, По информации СМИ, «молотобойцы» могут приобрести 28-летнего форварда в зимнее трансферное окно.

Руководство лондонского клуба внимательно следит за судьбой итальянского игрока.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Марсель», «Парма» и «Сассуоло». По информации французской прессы, Балотелли мог подписать с «Марселем» контракт на два года с рекордной для клуба зарплатой – € 600 тыс. в месяц (около € 140 тыс. в неделю).

В прошлом сезоне Балотелли сыграл в чемпионате Франции 28 матчей, забил 18 мячей и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe.