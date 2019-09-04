Агент Хвичи Кварацхелии: «Арсенал» на него смотрел. За ним очень внимательно следят»

Агент экс-хавбека «Локомотива» и действующего игрока «Рубина» высказался о трансфере своего клиента. По словам Мамуки Джугели, на футболиста сейчас есть спрос со стороны европейских клубов.

У грузинского полузащитника была возможность остаться в московском клубе. Однако, стороны не сошлись в контрактных обязательствах.

«Локомотив» хотел на него еще посмотреть. Я не хотел ждать еще год. Моя профессия не позволяет такое отношения к игроку. А если, не дай бог, травма? Кто его восстановит?», — отметил Джугели.

«Сели с семьей Хвичи, я услышал, что их не устраивает. Больше ничего не было. По мнению «Локомотива», Хвича не доказал, что нужен клубу. Юрий Семин кричал, что он (Кварацхелия) — звезда», — добавил агент.

«Было много предложений. Об этом знают в «Рубине»: на матч с «Динамо» приезжали из Лондона, «Арсенал» на него смотрел. За ним очень внимательно следят», — заключил Мамука.

В текущем сезоне грузинский игрок провел 7 матчей в чемпионате России. На его счету 1 забитый мяч.

Фото: «твиттер» российской Премьер-лиги

Источник: БИЗНЕС Online