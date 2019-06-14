«ПСЖ» готов платить Маттейсу де Лигту 12 млн. евро в год, «Ювентус» – 10 млн., «Барселона» – 6 млн.

Европейские топ-клубы продолжают борьбу за голландского защитника. Стало известно, какие контрактные условия предлагают гранды де Лигту.

Сообщается, что «Барселона» по-прежнему намерена приобрести защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. Конкуренцию каталонцам составят «Ювентус» и «ПСЖ».

Отмечается, что испанский клуб проигрывает конкурентам по финансовым условиям контракта. «Барса» согласна предоставить 19-летнему голландцу оклад в размере 6 млн. евро в год, В то же время, туринский клуб готов платить де Лигту 10 млн., а парижане – 12.

Ранее сообщалось, что центральный защитник близок к переходу в «ПСЖ» за 75 млн. евро. В прошедшем сезоне де Лигт провел 33 матча в чемпионате Голландии. На его счету 3 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es