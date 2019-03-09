Ряд европейских топ-клубов интересуются Джованни Ло Чельсо

Полузащитник «ПСЖ» Джовани Ло Чельсо интересен топ-клубам Европы. Аргентинец на данный момент выступает на правах аренды за испанский «Бетис».

На 22-летнего хавбека сборной Аргентины претендуют «Реал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». «Тоттенхэм» готов приобрести игрока в случае ухода Кристиана Эриксена.

«Бетис» уже решил, что выкупит футболиста после текущего сезона. У испанцев есть опция выкупа 80% прав на аргентинца за 25 миллиона евро. 20% останутся у «ПСЖ».

Затем клуб из Севильи готов будет расстаться с Ло Чельсо примерно за 60 миллионов евро.

В примере Ло Чельсо провел 21 матч, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca