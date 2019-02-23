Кшиштоф Пентек забил 26 мячей в 27 матчах

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек забил 26 голов в 27 матчах сезона. Игрок достиг неплохого результата.

За свою нынешнюю команду поляк заколотил семь мячей в шести встречах. В Серии А в гонке бомбардиров футболист уступает только форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он отстает от португальца, у которого 19 голов, лишь на один мяч.

Во всех турнирах на клубном уровне в текущем сезоне Пентек забил 26 мячей в 27 играх. По данному показателю он уступает нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. У аргентинца 30 голов в 31 матче.

Напомним, что поляк в 2019 году перешел в «Милан».

Фото: Global Look Press

Источник: Milan TV