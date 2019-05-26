Премьер-лига. 30-й тур. «Урал» в гостях обыграл «Анжи»

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Анжи» принимал «Урал». Победу в матче одержали екатеринбуржцы.

Премьер-лига. 30-й тур

АНЖИ — УРАЛ — 0:2 (0:1)

Махачкала. 26 мая

Стадион «Анжи Арена»

Судья:Турбин Евгений (Дмитров)

«Анжи»: Дюпин, Белов, Агаларов ( Кацаев, 79), Иванченко, Ахъядов (Магомедов, 67) , Долгов (Понсе, 75), Калошин, Ондуа, Чистяков, Саидов, Закиров.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Брызгалов, Ароян, Кулаков (к), Бумаль(Фидлер, 74), Емельянов, Араторе (Данцева, 90), Ильин, Погребняк, Панюков (Катрич, 46).

Гол: Погребняк (56), Брызгалов (59)

Предупреждения: Бумаль (13), Магомедов (78)

8(2) удары (в створ) 8 (4)

3 фолы 5

1 угловые 4

1 офсайды 2

34 % владения мячом 66

Ни для «Анжи», ни для «Урала» данный матч уже ничего не решал. Первые по окончании сезона покидают РПЛ, вторые же сохраняют прописку. Первый тайм прошел размеренно и ни одной из команд не удалось открыть счет. Первый гол произошел только на 56 минуте, Погребняк замыкает подачу с правого фланга Кулакова и наносит неотразимы удар головой. Второй мяч не заставил себя долго ждать и уже на 59 минуте Брызгалов устанавливает окончательный счет. По итогам сезона «Урала» финиширует 10-м, «Анжи» 15-м.

Фото: твиттер ФК «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»