Эдисон Флорес заинтересовал «Локомотив»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Морелии» Эдисон Флорес может оказаться в российском чемпионате. «Локомотив» начал переговоры по переходу игрока. 

Как сообщает источник, «железнодорожники» якобы заинтересованы в приобретении футболиста.

«У нас есть несколько предложений. Одно из них очень хорошее из России, на данный момент мы оцениваем его», – сказал агент Флореса Карлос Гонсалес.

Ранее была информация, что «Локомотив» думал над покупкой другого перуанца, Ренато Тапия, но он отказался менять клубную прописку.

В прошлом сезоне в чемпионате Мексики Флорес провел 17 матчей, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Libero.pe

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