Премьер-лига. 9-й тур. «Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем»

«Уфа» одолела «Енисей». Победный гол забил Игбун.

Премьер-лига. 9-й тур

УФА — ЕНИСЕЙ — 2:1 (0:1)

Уфа. 29 сентября.

Стадион: «Нефтяник».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе (Пауревич, 46), Йокич, Неделчару, Безденежных (Кротов, 30), Карп, Тилль, Сысуев (Алиев, 85), Игбун.

«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Комков (Обрадович, 46), Семакин (Гавазай, 46), Зотов, Костюков, Огуде.

Голы: 0:1 — Костюков (36), 1:1 — Кротов (46). 1:2 — Игбун (69).

Предупреждения: Сысуев (35), Костюков (47), Зотов (55), Огуде (57), Кротов (63), Комолов (77).

9 (4) удары (в створ) 6 (5)

17 фолы 13

7 угловые 2

1 офсайды 3

56 % владения мячом 44

В рамках 9-го тура РПЛ встречались соседи по турнирной таблице «Уфа» и «Енисей». Оба клуба побеждали последний раз в августе и надеялись в этой встрече добыть 3 очка. «Уфа» в первом тайме владела мячом и могла открывать счет в матче. Самый явный момент для гола упустил Безденежных, который не смог из убойной позиции попасть в створ. А «Енисей», напротив, сумел отличиться в концовке тайма и забил свой первый гол на выезде в этом сезоне. Занев выполнил навес с фланга, и Костюков, оторвавшись от защитников, переправил мяч в ворота.

Но счастье гостей было недолгим. Уже спустя 20 секунд после начала второго тайма «Уфа» сравняла счет. Пауревич скинул мяч на Кротова, и форвард, ворвавшись в штрафную, пробил в дальний угол. А затем Игбун добыл для своей команды победу, вколотив мяч в сетку ворот после подачи с углового.

Фото: ФК «Енисей»

Источник: Еженедельник «Футбол»