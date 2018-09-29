Премьер-лига. 9-й тур. «Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем»

«Уфа» одолела «Енисей». Победный гол забил Игбун.
Премьер-лига. 9-й тур
УФА — ЕНИСЕЙ — 2:1 (0:1)
Уфа. 29 сентября.
Стадион: «Нефтяник».
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе (Пауревич, 46), Йокич, Неделчару, Безденежных (Кротов, 30), Карп, Тилль, Сысуев (Алиев, 85), Игбун.
«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Комков (Обрадович, 46), Семакин (Гавазай, 46), Зотов, Костюков, Огуде.
Голы: 0:1 — Костюков (36), 1:1 — Кротов (46). 1:2 — Игбун (69).
Предупреждения: Сысуев (35), Костюков (47), Зотов (55), Огуде (57), Кротов (63), Комолов (77).
9 (4) удары (в створ) 6 (5)
17 фолы 13
7 угловые 2
1 офсайды 3
56 % владения мячом 44
В рамках 9-го тура РПЛ встречались соседи по турнирной таблице «Уфа» и «Енисей». Оба клуба побеждали последний раз в августе и надеялись в этой встрече добыть 3 очка. «Уфа» в первом тайме владела мячом и могла открывать счет в матче. Самый явный момент для гола упустил Безденежных, который не смог из убойной позиции попасть в створ. А «Енисей», напротив, сумел отличиться в концовке тайма и забил свой первый гол на выезде в этом сезоне. Занев выполнил навес с фланга, и Костюков, оторвавшись от защитников, переправил мяч в ворота.
Но счастье гостей было недолгим. Уже спустя 20 секунд после начала второго тайма «Уфа» сравняла счет. Пауревич скинул мяч на Кротова, и форвард, ворвавшись в штрафную, пробил в дальний угол. А затем Игбун добыл для своей команды победу, вколотив мяч в сетку ворот после подачи с углового.
Фото: ФК «Енисей»
Источник: Еженедельник «Футбол»