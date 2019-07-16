«Порту» намерен подписать Кевина Траппа

Автор: Анатолий Акулов 0

Кевин Трапп

«Порту» хочет усилить вратарскую линию этим летом. «Драконы» намерены приобрести Кевина Траппа.

Португальский клуб предложил за 29-летнего футболиста чуть более пяти миллионов евро. Основной вратарь «Порту» Икер Касильяс, перенесший инфаркт, войдет в руководство клуба на время восстановления.

Таким образом, португальцы нуждаются в укреплении вратарской позиции. Руководство клуба видит в лице Траппа замену испанскому ветерану.

Минувший сезон игрок провел на правах аренды в «Айнтрахте». Сообщалось, что франкфуртцы предложили за него 10 миллионов. Однако, это предложение не устроило парижан.

Напомним, в прошедшем розыгрыше чемпионата Германии Трапп провел 33 матча. В проведенных играх он пропустил 47 голов.

Фото: Global look Press
Источник: L’Équipe

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