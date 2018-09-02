Мартин Киоун: «Бесплатно подписанный Патрисиу лучше, чем купленный за 80 миллионов евро Кепа»

Автор: Михаил Серебряков 0

Патрисиу

Бывший защитник «Арсенала»  Мартин Киоун выразил восторг по поводу игры новичка «Вулверхэмптона»  Руя Патрисиу. Он сравнил его с приобретенным «Челси» у «Атлетика» Кепой Аррисабалагой.

««Вулверхэмптон» подписал вратаря мирового класса. С помощью такого человека можно добывать результаты, о которых другие только мечтают.

Невероятно, что «волки» подписали Патрисиу бесплатно. Я считаю его лучше Кепы, который обошелся «Челси» в рекордные 80 миллионов евро.

Это в эпоху, когда вратари и защитники стоят дороже нападающих. «Вулверхэмптон» провернул невероятную сделку», – сказал Киоун.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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