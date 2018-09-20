«Барселона» интересуется хавбеком «Лилля» Николя Пепе

Автор: Михаил Серебряков 0

Николас Пепе

Полузащитник «Лилля» Николя Пепе может сменить команду. Футболист попал в сферу интересов «Барселоны».

 23-летний игрок заинтересовал технического секретаря «Барсы» Эрика Абидаля и других руководителей клуба.

В текущем сезоне на счету Пепе 5 матчей в лиге 1, в которых он забил 4 гола и отдал 4 ассиста. В прошлом туре чемпионата Франции футболист оформил хет-трик в ворота «Амьена».

Напомним, что хавбек в 2017 году перешел из «Анже» в «Лилль» за 10 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник:  Mundo Deportivo

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Иван Ракитич

Иван Ракитич может перейти в «ПСЖ» за 90 миллионов евро

«Монако» за последние 8 лет заработал 950 млн евро на продаже игроков

Неймар попросил представителя «Барселоны» помочь ему вернуться в клуб

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 