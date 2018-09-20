«Барселона» интересуется хавбеком «Лилля» Николя Пепе

Полузащитник «Лилля» Николя Пепе может сменить команду. Футболист попал в сферу интересов «Барселоны».

23-летний игрок заинтересовал технического секретаря «Барсы» Эрика Абидаля и других руководителей клуба.

В текущем сезоне на счету Пепе 5 матчей в лиге 1, в которых он забил 4 гола и отдал 4 ассиста. В прошлом туре чемпионата Франции футболист оформил хет-трик в ворота «Амьена».

Напомним, что хавбек в 2017 году перешел из «Анже» в «Лилль» за 10 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo