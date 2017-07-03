Марсело Диас не сдержал слез в микст-зоне

Чилийский футболист Марсело Диас не смог совладать с эмоциями после финального матча Кубка конфедераций. Сборная Чили уступила Германии со счетом 0:1.

Именно Диас совершил нелепую ошибку, после которой немецкий полузащитник Ларс Штиндль забил победный мяч. Выйдя после поединка в микст-зону, чилиец разрыдался от горечи.

«У нас была мечта выиграть Кубок, но ей не суждено сбыться. Я единственный, кто виновен в этом результате. К сожалению, нам так и не удалось сравнять счет», — сказал Диас.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт