Марсело Диас не сдержал слез в микст-зоне

Автор: Алена Груздева 0

Чилийский футболист Марсело Диас не смог совладать с эмоциями после финального матча Кубка конфедераций. Сборная Чили уступила Германии со счетом 0:1.

Именно Диас совершил нелепую ошибку, после которой немецкий полузащитник Ларс Штиндль забил победный мяч. Выйдя после поединка в микст-зону, чилиец разрыдался от горечи.

«У нас была мечта выиграть Кубок, но ей не суждено сбыться. Я единственный, кто виновен в этом результате. К сожалению, нам так и не удалось сравнять счет», — сказал Диас.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Дракслер

Юлиан Дракслер: «Хочется сказать искреннее спасибо России за этот Кубок Конфедераций»

Кубок конфедераций

На финале Кубка Конфедераций ожидается аншлаг

Хуан Антонио Пицци

Хуан Антонио Пицци: «Хотим победить в финале Кубка конфедераций»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 