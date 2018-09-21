Серхио Агуэро: «Я проведу в «Ман Сити» 10 лет, как я и хотел»

Автор: Михаил Серебряков 0

Серхио Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал продление контракта с клубом. Футболист выступает за «горожан» с 2011 года.

«Я очень рад, что у меня появится еще дополнительный год по контракту. Я изначально хотел провести в «Сити» 10 лет.

Я здесь уже семь лет, и когда срок контракта истечет, я проведу здесь все десять. Надеюсь это случится. Это главная причина, по которой я подписал новый контракт», – сказал Агуэро.

Аргентинец продлил контракт с манкунианцами до лета 2021 года.

В 299 матчах за «Ман Сити» футболист забил 204 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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