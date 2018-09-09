«Барселона» намерена приобрести полузащитника «Аякса» Френки де Йонга

Руководство каталонской «Барселоны» продолжает проявлять интерес к полузащитнику амстердамского «Аякса» Френки де Йонгу. Боссы сине-гранатовых предпримут новую попытку приобрести 21-летнего голландца предстоящей зимой.

Испанский клуб хотел купить де Йонга ещё в летнее трансферное окно, но не сумел осуществить сделку.

Френки выступает за «Аякс» с 2015 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах первенства Голландии и отдал 7 результативных передач.

На данный момент амстердамский клуб занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. В стартовых четырех турах чемпионата команда Эрика тен Хага одержала три победы и сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника амстердамской команды.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo