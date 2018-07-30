«Реал» не продаст Матео Ковачича, несмотря на его желание уйти. Клуб отклонил предложения «Ман Сити», «Ромы» и «Баварии»

«Реал» не хочет расставаться с хавбеком клуба Матео Ковачичем. Хотя сам футболист хочет покинуть клуб из-за отсутствия игровой практики.

20 июля хорват встретился с главным тренером «Реала» Хуленом Лопетеги на клубной базе. В ходе беседы Ковачич заявил, что хочет сменить клуб, и попросил выставить его на трансфер.

Лопетеги пытался убедить Ковачича остаться, но 24-летний игрок отказался. Несмотря на желание хорватского хавбека уйти, «Реал» не собирается отпускать игрока.

Запрос на трансфер Ковачича делали «Манчестер Сити», «Рома» и «Бавария», но на все предложения «Реал» отвечал отказом.

Мадридцы не хотят продавать хавбека, поскольку сейчас на трансферном рынке нет игрока его уровня по разумной цене.

В ближайшие дни хорват прервет отпуск (он должен вернуться 5 августа) и снова обсудит свое будущее с Лопетеги.

Ковачич хочет регулярной игровой практики, если Лопетеги не гарантирует этого, он намерен уйти. Тренер «Реала» надеется, что убедит игрока.

Фото: Global Look Press

Источник: As