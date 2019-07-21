Агент Гарета Бэйла: «Зидан – позорище»

30-летний валлиец может покинуть «королевский клуб». Джонатан Барнетт рассказал о трансферной ситуации с хавбеком Гаретом Бэйлом.

Агент полузащитника «Реала» высказался о словах главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана. Французский специалист сказал, что Бэйл скоро покинет испанский клуб.

«Мы работаем над поиском нового клуба для Гарета. Зидан – это позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, который сделал так много для «Реала», – заявил Барнетт.

В прошедшем сезоне Гарет Бэйл провел 29 матчей в чемпионате Испании. На его счету 8 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Тома Оллната