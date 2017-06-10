Вместе с «Зенитом» на первый сбор отправится Андрей Панюков

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Панюков

Нападающий Андрей Панюков находится на просмотре в питерском «Зените». Российский форвард по информации еженедельника «Футбол» отправится вместе с командой на сбор в Австрию.

Прошедший сезон форвард начинал в составе резервной команды португальской «Браги», после чего перешел в «Атлантас». В 13-ти матчах чемпионата Литвы Панюков отметился 11 голами.

На первый сбор в Австрию «Зенит» отправится 15 июня. Вместе с командой полетит Доменико Кришито, который, ранее заявил в интервью еженедельнику «Футбол»  о своем намерении покинуть питерский клуб.

Напомним, что 13 июня должна пройти официальная презентация Роберто Манчини в качестве главного тренера «Зенита».

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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