Диего Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2022 года

«Атлетико» близок к заключению нового контракта с главным тренером Диего Симеоне. Аргентинский специалист возглавляет команду с 2011 года.

Симеоне продлит контракт с мадридцами до лета 2022 года. Зарплата тренера будет увеличена.

«Атлетико» под руководством 47-летнего аргентинца выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, дважды Лигу Европы и дважды Суперкубок УЕФА.

Также под руководством Симеоне «матрасники» дважды играли в финале Лиги чемпионов.

Аргентинец также игроком выступал за мадридский клуб, стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca