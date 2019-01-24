Диего Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2022 года

«Атлетико» близок к заключению нового контракта с главным тренером Диего Симеоне. Аргентинский специалист возглавляет команду с 2011 года.
Симеоне продлит контракт с мадридцами до лета 2022 года. Зарплата тренера будет увеличена.
«Атлетико» под руководством 47-летнего аргентинца выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, дважды Лигу Европы и дважды Суперкубок УЕФА.
Также под руководством Симеоне «матрасники» дважды играли в финале Лиги чемпионов.
Аргентинец также игроком выступал за мадридский клуб, стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca