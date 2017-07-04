Килиан Мбаппе встретился с президентом «ПСЖ»

Автор: Алена Груздева 0

Мбаппе

Состоялась встреча форварда «Монако» Килиана Мбаппе с президентом и спортивным директором «ПСЖ». На встрече присутствовал агент игрока — отец Мбаппе.

Килиан Мбаппе — самый желанный для парижан трансфер в это межсезонье. Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи и спортивный директор Антеру Энрике лично ведут переговоры с 18-летней звездой Лиги 1.

Transfermarkt сегодня оценивает Килиана Мбаппе в 35млн евро. В минувшем розыгрыше Лиги 1 страйкер забил 15 мячей и сделал 11 результативных передач в 29 выступлениях. Одна из сильнейших сторон игрока — дриблинг.

Фото: Global Look Press
Источник: L`Equipe

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