Пепе стал игроком «Бешикташа»

Пепе продолжит карьеру в турецком «Бешикташе». О подписании футболиста сборной Португалии сообщает пресс-служба клуба.

34-летний защитник переходит в турецкую команду из мадридского «Реала», где провел 10 лет. В сезоне Примеры 2016/17 Пепе вышел на поле в 13 матчах, забил 2 мяча. Всего центрбек провел за «сливочных» 334 встречи и отметился 15 голами. В качестве футболиста мадридцев Пепе завоевал ряд титулов: чемпион Примеры (2007/08, 2011/12, 2016/17), победитель Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17), Кубок Испании (2010/11, 2013/14), Суперкубок Испании (2008, 2012), Суперкубок УЕФА (2014, 2016), а также победа в клубных чемпионатах мира (2014, 2016).

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС