Шандор Варга: «Чаловым интересуются в Англии»

Известный агент Шандор Варга рассказал, какой российский футболист привлек внимание клубов из Европы. Он заявил, что они интересуются нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

«Обратил на себя внимание Федор Чалов. Им интересуются в Англии. Имена клубов не могу назвать, но за ним следят. Чалов здорово проявил себя в первой части сезона. Но мне кажется, что пока ему рано уезжать. Он и так находится в прекрасном клубе с очень сильным тренером. Так что спешить некуда»», — заявил агент.

Напомним, что контракт Чалова с московским клубом рассчитан до окончания сезона-2021/22. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 17 матчей, забил девять мячей и сделал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Российская газета