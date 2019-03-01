Член комиссии РПЛ о стадионе «Динамо»: «Должно пройти от 14 до 21 дня, чтобы поле было пригодно»

Член комиссии РПЛ Владислав Лысенков поделился мнением о перспективах «ВТБ Арены» принять матчи чемпионата России в ближайшее время. Новый стадион должен был принять дерби «Динамо» — «Спартак», но в итоге игра была перенесена из-за проблем с полем.

«Когда поле будет пригодно? Все зависит от мастерства специалистов, которые будут ухаживать за этим газоном. Не претендую на истину, но, по моим соображениям, должно пройти от 14 до 21 дня. Возможно, у кого-то получится быстрее, а может, потребуется больше времени. Например, до апреля.

Могут ли открыть только в следующем сезоне? Ситуация имеет определенные нюансы. Газон на этом стадионе рулонный, он не имеет системы гибридной стабилизации.

Все показатели, которые могут выровняться, не решат проблему в корне, поэтому руководство арены может рассмотреть возможность укрепления поля полипропиленовыми гибридными волокнами, чтобы полностью исключить существующую проблему», – сказал Лысенков.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»