Александр Дюков покинет пост в «Зените», если станет президентом РФС

Автор: Дарья Григорьева 0

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков сделал заявление. Он рассказал о намерении покинуть свой пост, если его назначат на должность президента РФС.

«В случае, если меня выберут президентом РФС, покину пост в «Зените». Совмещение было бы неправильным», – сказал Дюков.

Ранее была информация, что Дюков будет единственным кандидатом на выборах президента Российского футбольного союза. Напомним, они состоятся 22 февраля. Председателя совета директоров «Зенита» выдвинули 63 организации, состоящие в РФС.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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