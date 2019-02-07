Александр Дюков покинет пост в «Зените», если станет президентом РФС

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков сделал заявление. Он рассказал о намерении покинуть свой пост, если его назначат на должность президента РФС.

«В случае, если меня выберут президентом РФС, покину пост в «Зените». Совмещение было бы неправильным», – сказал Дюков.

Ранее была информация, что Дюков будет единственным кандидатом на выборах президента Российского футбольного союза. Напомним, они состоятся 22 февраля. Председателя совета директоров «Зенита» выдвинули 63 организации, состоящие в РФС.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»