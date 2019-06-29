Алексей Сутормин может оказаться в «Рубине»

Переход полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина в «Зенит» может не состояться. Есть вероятность, что футболист окажется в другом клубе РПЛ.

Как сообщает источник, хавбек близок к переходу в «Рубин». Он должен пройти медосмотр и заключить контракт с казанским клубом. Утверждается, что соглашение будет рассчитано на четыре года.

Ранее была информация, Сутормин близок к переходу в петербургскую команду. «Зенит» предлагал ему контракт на пять лет с зарплатой в 500 тыс. евро в год.

Напомним, в завершившимся сезоне чемпионата России игрок провел 29 матчей, забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»