Стал известен окончательный состав сборной Марокко на ЧМ-2018

Сборная Марокко огласила состав на ЧМ-2018. Главный тренер команды Эрве Ренар определился с заявкой на турнир из 23 человек.

Вратари: Мунир Мохамеди («Нумансия»), Яссин Буну («Жирона»), Ахмед Таньяути («Иттихад Танжер»);

Защитники: Медхи Бенатия («Ювентус»), Ромен Саисс («Вулверхэмптон»), Мануэл да Кошта («Истанбул»), Ашраф Хакими («Реал»), Набиль Дирар («Фенербахче»), Хамза Мендиль («Лилль»);

Полузащитники: Юссеф Аит-Беннассер («Кан»), Мехди Карсела-Гонсалес («Стандард»), Карим Эль-Ахмади, Софьян Амрабат (оба – «Фейеноорд»), Юнес Бельханда («Галатасарай»), Хаким Зиеш («Аякс»), Фесаль Фажр («Хетафе»), Нордин Амрабат («Леганес»), Мубарак Буссуфа («Аль-Джазира»), Амин Харит («Шальке»);

Нападающие: Юссеф Эн-Несири («Малага»), Азиз Бухаддуз («Санкт-Паули»), Халид Бутаиб («Ени Малатьяспор»), Аюб эль-Кааби («Ренессанс Беркан»).

Марокко сыграет в группе B с Испанией, Португалией и Ираном.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер сборной Марокко