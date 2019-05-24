Лоран Косьельни может покинуть «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни может покинуть клуб. Лондонцы готовы заменить француза Самуэлем Умтити.

Сообщается, что у игрока есть возможность расторгнуть контракт уже этим летом. Стороны не договорились о новом соглашении. Срок текущего истекает через год.

На 33-летнего футболиста претендуют три клуба: «Байер», «Ренн» и «Милан». Фаворитом считается немецкий клуб из-за гарантированного участия в ЛЧ в следующем розыгрыше.

В случае ухода, «Арсенал» может заменить Косьельни защитником «Барселоны» Самюэлем Умтити. Отмечается, что каталонский клуб готов отпустить француза за 60 млн. евро.

В текущем сезоне Лоран провел 17 матчей в чемпионате Англии. На его счету 3 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe