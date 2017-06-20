Дани Алвес сообщил «Ювентусу» о своем желании уйти, игрока ждут в Англии

Защитник Даниэл Алвес сообщил руководству «Ювентуса» о своем желании перейти в другую команду. Бразилец хочет продолжить карьеру в АПЛ.
Агент футболиста встретился с генеральным директором туринского клуба Беппе Мароттой. Наиболее вероятен такой сценарий, при котором стороны расторгнут контракт по соглашению.
После расторжения контракта защитник сможет перейти в «Манчестер Сити» или «Челси». Сообщалось, что «горожане» готовы заплатить за Алвеса 6 млн евро.
Фото: Global Look Press
Источник: GianlucaDiMarzio.com