Дани Алвес сообщил «Ювентусу» о своем желании уйти, игрока ждут в Англии

Защитник Даниэл Алвес сообщил руководству «Ювентуса» о своем желании перейти в другую команду. Бразилец хочет продолжить карьеру в АПЛ.

Агент футболиста встретился с генеральным директором туринского клуба Беппе Мароттой. Наиболее вероятен такой сценарий, при котором стороны расторгнут контракт по соглашению.

После расторжения контракта защитник сможет перейти в «Манчестер Сити» или «Челси». Сообщалось, что «горожане» готовы заплатить за Алвеса 6 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: GianlucaDiMarzio.com

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