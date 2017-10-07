Томас Вермален: «Барселона» не дала мне уйти, а теперь я даже не могу играть за вторую команду»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален поделился мнением о своей ситуации. Бельгиец недоволен тем, как клуб относится к нему.

«Клуб запретил мне уходить летом. Я был вынужден остаться, несмотря на интерес других клубов, а сейчас я даже не могу сыграть за вторую команду, это сложная ситуация.

Конечно, будет здорово, если я смогу вернуться в состав, сыграв несколько минут за сборную Бельгии. Если клуб будет во мне нуждаться, они поймут, что я готов.

Я общался с Вальверде – он доволен тем, как я тренируюсь. Понятно, что такому клубу, как «Барселона», не хватит трех центральных защитников, им нужно 4-5 человек. Дисквалификации и травмы случаются нередко, и тогда я смогу вернуться в состав.

Сейчас все не очень хорошо, но на следующей неделе все может измениться», — сказал Вермален.

Фото: Global Look Press

Источник: Derniere Heure