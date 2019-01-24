«ПСЖ» договорился с «Зенитом» о трансфере Леандро Паредеса

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес продолжит карьеру в «ПСЖ». За 24-летнего аргентинца действующие чемпионы Франции заплатят 47 миллионов евро.

Руководство парижан уже договорилось о трансфере с клубом из Санкт-Петербурга.

В ближайшее время Паредес пройдет медобследование, после чего заключит с «ПСЖ» контракт на четыре с половиной года. Контракт будет действителен до конца сезона-2022/23.

Паредес выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги аргентинский полузащитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах.

«ПСЖ», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. В матче 22-го тура команда Томаса Тухеля сыграет с «Ренном». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 27 января.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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