Кристиан Эриксен заинтересовал мадридский «Атлетико»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен обратил на себя внимание мадридского «Атлетико». Испанский клуб рассматривает вариант с приобретением игрока. 

По информации источника, интерес к хавбеку связан с тем, что покупка футболиста «Реала» Хамеса Родригеса может сорваться. Даже несмотря на то, что сам колумбиец желает выступать за «Атлетико».

«Матрасники» смогут приобрести Родригеса, если «сливочные» снизят цену с 50 млн евро.

В таком случае «Атлетико» думает над запасным вариантом с датчанином, который все еще не продлил контракт со «шпорами».

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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