Кристиан Эриксен заинтересовал мадридский «Атлетико»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен обратил на себя внимание мадридского «Атлетико». Испанский клуб рассматривает вариант с приобретением игрока.

По информации источника, интерес к хавбеку связан с тем, что покупка футболиста «Реала» Хамеса Родригеса может сорваться. Даже несмотря на то, что сам колумбиец желает выступать за «Атлетико».

«Матрасники» смогут приобрести Родригеса, если «сливочные» снизят цену с 50 млн евро.

В таком случае «Атлетико» думает над запасным вариантом с датчанином, который все еще не продлил контракт со «шпорами».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca