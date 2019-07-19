Кристиан Эриксен заинтересовал мадридский «Атлетико»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен обратил на себя внимание мадридского «Атлетико». Испанский клуб рассматривает вариант с приобретением игрока.
По информации источника, интерес к хавбеку связан с тем, что покупка футболиста «Реала» Хамеса Родригеса может сорваться. Даже несмотря на то, что сам колумбиец желает выступать за «Атлетико».
«Матрасники» смогут приобрести Родригеса, если «сливочные» снизят цену с 50 млн евро.
В таком случае «Атлетико» думает над запасным вариантом с датчанином, который все еще не продлил контракт со «шпорами».
Фото: Global Look Press
Источник: Marca