Болельщики и игроки почтили память владельца «Лестера» в первом домашнем матче после его гибели

«Лестер» принял «Бернли» в 12-м туре чемпионата Англии. Перед игрой болельщики почтили память погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.
Перед началом матча болельщики, игроки и тренерский штаб обоих клубов почтили память погибшего владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи. Это первый домашний матч команды после его гибели.
Напомним, что Вишай Шривадданапрабха погиб в результате крушения собственного вертолета вместе с четырьмя другими людьми около стадиона «Кинг Пауэр» после игры 10-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».
Forever and always. pic.twitter.com/g4krExnbSr
— Leicester City (@LCFC) November 10, 2018