Болельщики и игроки почтили память владельца «Лестера» в первом домашнем матче после его гибели

«Лестер» принял «Бернли» в 12-м туре чемпионата Англии. Перед игрой болельщики почтили память погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.

Перед началом матча болельщики, игроки и тренерский штаб обоих клубов почтили память погибшего владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи. Это первый домашний матч команды после его гибели.

Напомним, что Вишай Шривадданапрабха погиб в результате крушения собственного вертолета вместе с четырьмя другими людьми около стадиона «Кинг Пауэр» после игры 10-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Лестера» Global Look Press