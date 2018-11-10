Болельщики и игроки почтили память владельца «Лестера» в первом домашнем матче после его гибели

Автор: Поршнев Тимофей 0

ЛЕСТЕР ВИШАЙ трибьют

«Лестер» принял «Бернли» в 12-м туре чемпионата Англии. Перед игрой болельщики почтили память погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.

Перед началом матча болельщики, игроки и тренерский штаб обоих клубов почтили память погибшего владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи. Это первый домашний матч команды после его гибели.

Напомним, что Вишай Шривадданапрабха погиб в результате крушения собственного вертолета вместе с четырьмя другими людьми около стадиона «Кинг Пауэр» после игры 10-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

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