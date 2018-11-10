Юрген Клопп: «Финансовый фэйр-плэй устанавливает правила, и это хорошо»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о расследовании Footbal Leaks. Портал опубликовал нарушения финансового фэйр-плэй у ряда европейских клубов.

«Очень сложно комментировать, но могу сказать, что финансовый фэйр-плэй – это хорошо.

Я понятия не имею, что происходит. Я знаю, что это касается «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Не уверен по поводу других клубов. Финансовый фэйр-плэй – хорошая вещь, потому что он устанавливает правила. Если все хорошо, это здорово.

Если нет, тогда надо что-то делать. Это все, что я могу сказать», – сказал Клопп.

51-летний специалист из Германии возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Вместе с «Ливерпулем» Клопп стал обладателем серебряных медалей Лиги Европы и Лиги Чемпионов УЕФА.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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