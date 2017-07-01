С 1 июля сумма выкупа Неймара у «Барселоны» выросла

Автор: Алена Груздева 0

Неймар

С 1 июля 2017  года любой футбольный клуб, претендующий на Неймара, должен заплатить 222 млн евро, чтобы выкупить права на игрока у «Барселоны». Ранее сумма выкупа составляла 220 млн евро.

В соглашении Неймара и каталонского клуба есть пункт, по которому «блаугранас» не смогут протестовать против перехода нападающего в другую команду, если она выкупит 25-летнего бразильца полностью. По истечении этого года сумма вырастет до 250 млн евро и останется неизменной до окончания контракта Неймара с «Барселоной». Соглашение бразильского вингера и каталонцев истекает через 3 года.

В сезоне-2016/17 Неймар забил 13 мячей и отдал 16 голевых пасов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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