Около тысячи болельщиков поддержат «Шальке» в матче против «Локомотива»

Около тысячи болельщиков поддержат «Шальке» в гостевом матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом». Игра пройдет в среду.

«В гостевом матче против «Локомотива» в Лиге чемпионов «Шальке» поддержит около тысячи болельщиков. Всего выделенная квота составляет 1300 билетов», — сказали в пресс-службе немецкой команды.

Встреча состоится 3 октября на стадионе «РЖД-Арена»

Напомним, что в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» уступил турецкому «Галатасараю» в Стамбуле с крупным счетом (0:3).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Шальке»