Непримиримые соперники в лице игроков дортмундской «Боруссии» и «Шальке» сыграют вместе против сборной Польши. А вы над «Динамо» смеялись

Глава концерна Ruhrkohle AG Вернер Мюллер рассказал, что фанатов немецкой лиги ждет историческое событие: в планах товарищеский матч единой команды из игроков «Шальке» и дортмундской «Боруссии» против сборной Польши. И это не косплей матча сборная России — «Динамо».

Дела обстоят так. Дортмунд и Гельзенкирхен — главные центры Рурского бассейна, одного из самых крупных угольных районов в Европе. Жители этих городов уже рождались шахтерами, а единственным развлечением после работы был футбол. Тут его хоть отбавляй. На фоне такой истории и возникло самое зрелищное в Германии рурское дерби — противостояние дортмундской «Боруссии» и «Шальке». Ненависти в этом дуэте больше, чем в супружеской паре после 20-ти лет совместной жизни.

Историческая встреча единой команды «Боруссии» и «Шальке» запланирована на май или сентябрь 2018 года. Повод поистине великий: в Германии будут закрыты последние каменноугольные шахты, которые когда-то стали причиной возникновения двух великих немецких команд. Вернер Мюллер рассказал, что Немецкий футбольный союз отказался от такой авантюрной затеи с участием сборной Германии. Поляки же всегда помогут.

Футбольная история знает немного случаев таких специфичных встреч. Самой памятной из них можно считать матч «Барселона» — сборная Бразилии в 1999 году. Встреча была посвящена столетию со дня основания каталонского клуба, а игра завершилась предсказуемой ничьей (2:2).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press