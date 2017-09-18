Наиль Измайлов назвал публикации о «cливе» Массимо Карреры ерундой

Автор: Лидия Дидык 0

Каррера

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов призвал общественность не верить слухам о команде. По его словам, информация о «cливе» главного тренера Массимо Карреры игроками — ерунда.

«Не верьте слухам, на то они и слухи – так проще. Публикации о «cливе» тренера? Да ерунда все это», — рассказал Наиль Измайлов.

Сразу после матча против «Тосно» Каррера заявил: «Нет никаких проблем. Попробуйте спросить у команды. С моей точки зрения, проблем нет. Если у игроков проблемы по отношению ко мне, то на это должны ответить игроки».

После 10 туров чемпионата России «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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